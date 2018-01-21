В Сети появилось неподтвержденное фото задней панели смартфона Xiaomi Mi 6X
В Сети появилось фото задней панели Xiaomi Mi 6X. В 2017 году компания-производитель начал выпуск моделей Mi 5c и Mi 5X в качестве менее производительных модификаций варианта Mi 5. Новая утечка показывает смартфон, который, предположительно, станет преемником Mi 5X.
На корпусе модели Mi 6X можно увидеть двойную камеру, расположенную вертикально. Это отличается от горизонтальной компоновки у Mi 5X. На снимке показана светодиодная вспышка, расположенная между объективами, аналогичными тем, что применялись в конструкции iPhone X. Помимо этого в середине телефона можно заметить еще одно отверстие, которое, вероятно, предназначено не для сканера отпечатков пальцев, а некоего иного модуля. Пока сложно сказать, что именно разработчики намерены там разместить.
Остальная часть дизайна почти аналогична конструкции смартфона Mi 5X. Он имеет такую же конструкцию линии антенны и тот же силуэт металлического корпуса. Спецификации Mi 6X на сегодня остается неизвестной. При этом эксперты прогнозируют, что смартфон 6X получит больший дисплей, более емкую батарею, но менее производительный процессор, нежели Mi 6. Компания Xiaomi не подтверждает существования Mi 6X. Таким образом, нельзя исключать, что информация утечек не является подлинной.
На корпусе модели Mi 6X можно увидеть двойную камеру, расположенную вертикально. Это отличается от горизонтальной компоновки у Mi 5X. На снимке показана светодиодная вспышка, расположенная между объективами, аналогичными тем, что применялись в конструкции iPhone X. Помимо этого в середине телефона можно заметить еще одно отверстие, которое, вероятно, предназначено не для сканера отпечатков пальцев, а некоего иного модуля. Пока сложно сказать, что именно разработчики намерены там разместить.
Остальная часть дизайна почти аналогична конструкции смартфона Mi 5X. Он имеет такую же конструкцию линии антенны и тот же силуэт металлического корпуса. Спецификации Mi 6X на сегодня остается неизвестной. При этом эксперты прогнозируют, что смартфон 6X получит больший дисплей, более емкую батарею, но менее производительный процессор, нежели Mi 6. Компания Xiaomi не подтверждает существования Mi 6X. Таким образом, нельзя исключать, что информация утечек не является подлинной.
Автор: Валерий Антонов