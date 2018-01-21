Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018
exclusive / Технологии / Авторские материалы

В Сети появилось неподтвержденное фото задней панели смартфона Xiaomi Mi 6X
В Сети появилось фото задней панели Xiaomi Mi 6X. В 2017 году компания-производитель начал выпуск моделей Mi 5c и Mi 5X в качестве менее производительных модификаций варианта Mi 5. Новая утечка показывает смартфон, который, предположительно, станет преемником Mi 5X.

В Сети появилось неподтвержденное фото задней панели смартфона Xiaomi Mi 6X


На корпусе модели Mi 6X можно увидеть двойную камеру, расположенную вертикально. Это отличается от горизонтальной компоновки у Mi 5X. На снимке показана светодиодная вспышка, расположенная между объективами, аналогичными тем, что применялись в конструкции iPhone X. Помимо этого в середине телефона можно заметить еще одно отверстие, которое, вероятно, предназначено не для сканера отпечатков пальцев, а некоего иного модуля. Пока сложно сказать, что именно разработчики намерены там разместить.

Остальная часть дизайна почти аналогична конструкции смартфона Mi 5X. Он имеет такую же конструкцию линии антенны и тот же силуэт металлического корпуса. Спецификации Mi 6X на сегодня остается неизвестной. При этом эксперты прогнозируют, что смартфон 6X получит больший дисплей, более емкую батарею, но менее производительный процессор, нежели Mi 6. Компания Xiaomi не подтверждает существования Mi 6X. Таким образом, нельзя исключать, что информация утечек не является подлинной.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 13:34
Читайте также
Загрузка...
В Мордовии объявлено предупреждение из-за
Эксперт: Криптоиндустрия начала взрослеть при
Экс-министр экономики Украины предрекает дефолт
Эксперты: Россиянам все чаще не хватает средств
Песков: Владимир Путин и Петр Порошенко проводят
В Ростове за миллион рублей продают лысую морскую
Эксперты: К 2030 году в РФ профессии сократятся
В Пензе отопления лишились 99 жилых домостроений
В Сибири из-за морозов ниже 40 градусов отменили
Собянин сообщил о проекте Большого кольца
В Сети появился ролик биатлонисток в поддержку
Эксперты прогнозируют рост цен в Ростове в первом
Добавление комментария
Последние новости
21.01, 19:35 В Красноярске при загадочных обстоятельствах пропал
21.01, 19:29 В Уфе пьяный водитель без прав на LADA протаранил Toyota
21.01, 19:27 В Москве ревнивец зарезал мужа своей возлюбленной
21.01, 19:20 Боксер из Украины Александр Усик не стал говорить о
21.01, 19:19 Мадам Трюк из "Гарри Поттера" сожалеет, что ее никогда
21.01, 19:18 В Омске автолюбитель сбил человека и въехал в остановку
21.01, 19:12 Клип Светланы Лободы «Твои глаза» набрал 100 млн
21.01, 19:04 СМИ: Последнее обновление iPhone вдвое сокращает его
21.01, 19:03 В Мордовии объявлено предупреждение из-за ураганного
21.01, 19:01 Психологи посоветовали считать нелюбимую работу
21.01, 18:51 В новом сезоне "Голос. Дети" наставниками стали Пелагея,
21.01, 18:42 Эксперт: Криптоиндустрия начала взрослеть при ожидаемом
21.01, 18:30 Lexus LF-1 возглавил ТОП самых ярких новинок автосалона
21.01, 18:28 В Перми на Камской ГЭС на встречную полосу вылетела
21.01, 18:25 Экс-министр экономики Украины предрекает дефолт
21.01, 18:20 Наталья Водянова выпустила криптовалюту LoveCoins
21.01, 18:11 Очевидцы: В Москве рухнувшая глыба льда повредила 4
21.01, 18:10 Эксперты: Россиянам все чаще не хватает средств на
21.01, 18:00 Астрономы: Небывалая тишина на Солнце предрекает мощную
21.01, 17:48 В Саратове коллекторов заподозрили в «росписи» подъезда
Новости партнеров