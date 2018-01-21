Собянин сообщил о проекте Большого кольца московского метрополитена
Сергей Собянин рассказал в массмедиа о проекте Большого кольца, он будет реализован на территории столицы РФ. Кольцевая линия метрополитена начнет перевозить больше пассажиров, чем МЦК.
По информации московского градоначальника, по своей технологии и по интенсивности движения подвижной состав Большой кольцевой линии «даст фору» МЦК. Новая дорога будет иметь большую загруженность, чем у Московского центрального кольца, уточнил Собянин. Столичные массмедиа отмечают, что третий пересадочный контур метрополитена, прокладываемый на расстоянии 10 километров от МЦК, станет, после его запуска, наиболее длинным кольцом в мире, расположенных под землёй.
Большая кольцевая линия будет эксплуатироваться с максимальной загруженностью в сравнении с другими ветками метро российской столицы. Она включит в себя 31 станцию, а также 21 пересадку на МЦК и другие станции метрополитена. Суммарная протяженность линий по проекту составит 67 километров.
По информации московского градоначальника, по своей технологии и по интенсивности движения подвижной состав Большой кольцевой линии «даст фору» МЦК. Новая дорога будет иметь большую загруженность, чем у Московского центрального кольца, уточнил Собянин. Столичные массмедиа отмечают, что третий пересадочный контур метрополитена, прокладываемый на расстоянии 10 километров от МЦК, станет, после его запуска, наиболее длинным кольцом в мире, расположенных под землёй.
Большая кольцевая линия будет эксплуатироваться с максимальной загруженностью в сравнении с другими ветками метро российской столицы. Она включит в себя 31 станцию, а также 21 пересадку на МЦК и другие станции метрополитена. Суммарная протяженность линий по проекту составит 67 километров.
Автор: Семен Зайцев