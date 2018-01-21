В Махачкале суд заключил под стражу на 10 суток мэра Мусу Мусаева
В Махачкале суд Советского района заключил под стражу на 10 суток мэра Мусу Мусаева. Такой срок необходим для предъявления обвинений.
Согласно данным СКР, 40 представителей прокуратуры и различных ведомств прибыли в Дагестан для проверки расходования бюджетных средств и работы местных властей. В результате в отношении Мусаева возбудили уголовное дело по подозрению в расходовании 80 млн рублей и превышении должностных полномочий.
Мэра Махачкалы задержали. Следователи направили в суд прошение о его заключении под стражу. Дело лично курирует глава СКР Александр Бастыркин.
Согласно данным СКР, 40 представителей прокуратуры и различных ведомств прибыли в Дагестан для проверки расходования бюджетных средств и работы местных властей. В результате в отношении Мусаева возбудили уголовное дело по подозрению в расходовании 80 млн рублей и превышении должностных полномочий.
Мэра Махачкалы задержали. Следователи направили в суд прошение о его заключении под стражу. Дело лично курирует глава СКР Александр Бастыркин.
Автор: Джанабилова Татьяна П