В Санкт-Петербург на Гданьской улице после пожара нашли зарезанную женщину
В Санкт-Петербурге на улице Гданьской по итогам пожара обнаружили зарезанную женщину. Правоохранители подозревают в совершении убийства сожителя убитой. Отмечается, что у него ранее имелись 6 судимостей.
В соответствии с данными местных СМИ, 20 января приблизительно в 06:03 работники пожарной службы получили сообщение о возгорании, возникшем в домостроении по улице Гданьской. В 3-комнатной квартире обгорела площадь в 18 кв. м. ликвидировать воспламенение удалось в 08:08.
По месту тушения пожара был найден труп 35-летней нетрудоустроенной женщины. Первичный осмотр показал, что причиной смерти местной жительницы могла стать резаная рана в области шеи. Помимо этого, из жилья в медучреждение был увезен 50-летний мужчина, у которого диагностировали острое отравление угарным газом. По факту смерти женщины открыто уголовное дело.
В соответствии с данными местных СМИ, 20 января приблизительно в 06:03 работники пожарной службы получили сообщение о возгорании, возникшем в домостроении по улице Гданьской. В 3-комнатной квартире обгорела площадь в 18 кв. м. ликвидировать воспламенение удалось в 08:08.
По месту тушения пожара был найден труп 35-летней нетрудоустроенной женщины. Первичный осмотр показал, что причиной смерти местной жительницы могла стать резаная рана в области шеи. Помимо этого, из жилья в медучреждение был увезен 50-летний мужчина, у которого диагностировали острое отравление угарным газом. По факту смерти женщины открыто уголовное дело.
Автор: Валерий Антонов