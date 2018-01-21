Эксперты: К 2030 году в РФ профессии сократятся на 40 %
Эксперты НИУ ВШЭ заявили, что, согласно их расчётам, к 2030 году число профессий сократится на 40 %. Они подчеркнули насущную потребность государства в реформах для гибкого регулирования в РФ рынка труда из-за наметившихся тенденций.
Для того, чтобы преодолеть сложную ситуацию, связанную с сокращением специальностей, эксперт предложил создать электронную базу кадрового документооборота и ввести электронные трудовые книжки, отказавшись от многочисленной документации, требуемой во время приёма на работу. Что касается работодателей, их следует обязать выстраивать весь процесс, включая взаимные отношения с работниками, посредством электронного документооборота, что существенно уменьшит издержки руководства и ускорит управленческий процесс.
Напомним, специалисты порекомендовали женщинам не стремиться к самоутверждению на работе.
«Спустя 10-12 лет около 40 % профессий уйдут в небытие. Это реальность, хоть и достаточно суровая, ведь уже сегодня мы наблюдаем случаи массовых сокращений экономистов, юристов, бухгалтеров, поскольку работодатели переходят на цифровые технологии. Нам следует учиться работать с появляющимися новыми трендами», – отметил руководитель Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов в рамках Российского инвестфорума в Сочи.
Для того, чтобы преодолеть сложную ситуацию, связанную с сокращением специальностей, эксперт предложил создать электронную базу кадрового документооборота и ввести электронные трудовые книжки, отказавшись от многочисленной документации, требуемой во время приёма на работу. Что касается работодателей, их следует обязать выстраивать весь процесс, включая взаимные отношения с работниками, посредством электронного документооборота, что существенно уменьшит издержки руководства и ускорит управленческий процесс.
Напомним, специалисты порекомендовали женщинам не стремиться к самоутверждению на работе.
Автор: Воробьева Алина