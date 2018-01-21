Посол США в РФ Хантсман на Крещение искупался в купели Новоиерусалимского монастыря
На Крещение Джон Хантсман, посол США в РФ, впервые посетил Новоиерусалимский мужской монастырь, чтобы вместе с православными россиянами искупаться в купели со святой водой. Сведения предоставлены местными СМИ.
Сообщается, посол прибыл в монастырь в сопровождении двух дам и семерых мужчин. Хантсман в белых валенках дошел до купели, а после ныряния супруга укутала его в полотенце и подала чашку горячего чая. Позже делегация совершила познавательную экскурсию по собору.
«Такого опыта у меня еще не было. Незабываемые впечатления», - поделился дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин окунулся в прорубь.
Сообщается, посол прибыл в монастырь в сопровождении двух дам и семерых мужчин. Хантсман в белых валенках дошел до купели, а после ныряния супруга укутала его в полотенце и подала чашку горячего чая. Позже делегация совершила познавательную экскурсию по собору.
«Такого опыта у меня еще не было. Незабываемые впечатления», - поделился дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин окунулся в прорубь.
Автор: Джанабилова Татьяна П