Диану Шурыгину раскритиковали в Сети за неграмотность
Диана Шурыгина подвергалась критике пользователей Сети. Девушка обратилась к недоброжелателям, решив закончить пост известной цитатой, но была раскритиковала за неправильное использование формы слова «афоризм».
Сообщается, что Шурыгина написала дословно: «Вот афоризма, идеально подходит к ситуации: «В чужом глазу соринку видишь, а в своём - бревна не замечаешь». Фолловеры дали звезде совет изучить грамматику русского языка, так как, по их мнению, это необходимо, чтобы грамотно общаться в Сети. Один из пользователей уточнил, что применённое Дианой Шурыгиной слово имеет написание «афоризма» лишь в родительном падеже.
Другой подписчик выразил мнение, что девушке необходимо научиться красиво выстраивать речь и подчеркнул, что звезда, участвуя в телепередачах, иногда испытывает трудности с выстраиванием предложений, выражая свои мысли.
Сообщается, что Шурыгина написала дословно: «Вот афоризма, идеально подходит к ситуации: «В чужом глазу соринку видишь, а в своём - бревна не замечаешь». Фолловеры дали звезде совет изучить грамматику русского языка, так как, по их мнению, это необходимо, чтобы грамотно общаться в Сети. Один из пользователей уточнил, что применённое Дианой Шурыгиной слово имеет написание «афоризма» лишь в родительном падеже.
Другой подписчик выразил мнение, что девушке необходимо научиться красиво выстраивать речь и подчеркнул, что звезда, участвуя в телепередачах, иногда испытывает трудности с выстраиванием предложений, выражая свои мысли.
Автор: Семен Зайцев