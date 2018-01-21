В Санкт-Петербурге мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе
20 января, в 19:00, в Санкт-Петербурге мужчина умер прямо на беговой дорожке в фитнес-клубе сети Fitness Family. Сведения об инциденте, случившемся на Кондратьевском проспекте, предоставлены местными СМИ.
Сообщается, во время занятий на тренажере мужчине резко стало плохо. Посетитель центра упал и вскоре перестал подавать признаки жизни. Медики, прибывшие на место, только зафиксировали время смерти 53-летнего гражданина. Тело передано судмедэкспертам для выяснения точной причины гибели.
Полицейские осмотрели личные вещи мужчины и нашли в шкафчике в раздевалке травматический пистолет «Оса». Лицензия на оружие действительна до 2022 года.
Ранее в Северной столице мужчина умер пока ждал приятеля.
Сообщается, во время занятий на тренажере мужчине резко стало плохо. Посетитель центра упал и вскоре перестал подавать признаки жизни. Медики, прибывшие на место, только зафиксировали время смерти 53-летнего гражданина. Тело передано судмедэкспертам для выяснения точной причины гибели.
Полицейские осмотрели личные вещи мужчины и нашли в шкафчике в раздевалке травматический пистолет «Оса». Лицензия на оружие действительна до 2022 года.
Ранее в Северной столице мужчина умер пока ждал приятеля.
Автор: Джанабилова Татьяна П