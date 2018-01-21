МЧС: На Пермский край надвигается вьюга с порывами ветра до 20 м/с
В последующие два дня в Пермском крае ожидается резкое понижение температуры и вьюга с порывами ветра, достигающими 20 м/с. Об этом проинформировали местное население сотрудники ГУ МЧС РФ по региону, ссылаясь на гидрометеорологов.
Так, 21 и 22 января в ночное время суток наступит переменная облачность, местами ожидается незначительное выпадение снежных осадков, слабая метель. Днём в Пермском крае прогнозируется сильная вьюга с порывами 12-20 м/с. Средняя ночная температура воздуха составит -20 °C, дневная – -13 °C.
Сотрудники МЧС предупредили жителей края о потенциальной опасности повреждения электролиний, падения неукреплённых конструкций, повала деревьев, ухудшения видимости на автодорогах. Водителей призывают совершать движение на низких скоростях, увеличивая расстояние от впереди идущих машин.
Вчера «Актуальные новости» сообщали о принятых мерах в отношении работы столичного метрополитена из-за снегопада.
Так, 21 и 22 января в ночное время суток наступит переменная облачность, местами ожидается незначительное выпадение снежных осадков, слабая метель. Днём в Пермском крае прогнозируется сильная вьюга с порывами 12-20 м/с. Средняя ночная температура воздуха составит -20 °C, дневная – -13 °C.
Сотрудники МЧС предупредили жителей края о потенциальной опасности повреждения электролиний, падения неукреплённых конструкций, повала деревьев, ухудшения видимости на автодорогах. Водителей призывают совершать движение на низких скоростях, увеличивая расстояние от впереди идущих машин.
Вчера «Актуальные новости» сообщали о принятых мерах в отношении работы столичного метрополитена из-за снегопада.
Автор: Воробьева Алина