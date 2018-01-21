В Ростове за миллион рублей продают лысую морскую свинку, приносящую удачу
В Ростове-на-Дону местным жителям предоставляется «уникальная» возможность – приобрести лысую морскую свинку, приносящую удачу и здоровье. Хозяин болдуина по кличке Тапирчик разместил данное объявление в Сети и просит за своего питомца миллион рублей.
Дончанин не признался, почему решил продать своего «карманного друга» Тапирчика. По словам жителя Ростова-на-Дону, зверек способен благоприятно влиять на здоровье своего хозяина. Объявление мужчина разместил на одном из популярных сайтов, и не считает, что его стоимость за лысую морскую свинку очень завышена.
Накануне дончанин пытался продать за аналогичную сумму кошку, которая, судя по его описанию, не породистая, но чрезвычайно ласковая. Предприимчивый хозяин животных признался, что ему очень требуются денежные средства, ради чего он готов расстаться со своими домашними питомцами.
Дончанин не признался, почему решил продать своего «карманного друга» Тапирчика. По словам жителя Ростова-на-Дону, зверек способен благоприятно влиять на здоровье своего хозяина. Объявление мужчина разместил на одном из популярных сайтов, и не считает, что его стоимость за лысую морскую свинку очень завышена.
Накануне дончанин пытался продать за аналогичную сумму кошку, которая, судя по его описанию, не породистая, но чрезвычайно ласковая. Предприимчивый хозяин животных признался, что ему очень требуются денежные средства, ради чего он готов расстаться со своими домашними питомцами.
Автор: Ирина Доброва