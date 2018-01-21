Смартфон ZTE Axon 7 в США обновляют до бета-версии Android Oreo
Смартфон ZTE Axon 7 получит обновление ОС до бета-версии Android Oreo. Это относится исключительно владельцев устройств, проживающих на территории США. Еще в декабре 2017 года компания-производитель отметила, что новинка получит обновление до 8 версии «операционки» от Google в 2018 году. Невзирая на тот факт, что производитель устройств не опубликовал официальный график замены прошивки, несколько предыдущих отчетов отмечали, что обновление может выйти в апреле.
Бетта-версия распространяется уже сегодня. Пока для обновления ZTE Axon 7 в США нет точной спецификации изменений, однако зарубежные СМИ предположили, что разработчики добавили в его состав январский патч операционной системы для системы безопасности.
Ко времени выпуска финальной версии обновления Google с высокой долей вероятности представит еще ряд пакетов улучшения защиты устройств под управлением Android. На сегодня остается неизвестным, когда именно обновление будет установлено на Axon 7 как финальная версия, однако ZTE, по мнению специалистов, постарается выпустить его как можно быстрее.
Бетта-версия распространяется уже сегодня. Пока для обновления ZTE Axon 7 в США нет точной спецификации изменений, однако зарубежные СМИ предположили, что разработчики добавили в его состав январский патч операционной системы для системы безопасности.
Ко времени выпуска финальной версии обновления Google с высокой долей вероятности представит еще ряд пакетов улучшения защиты устройств под управлением Android. На сегодня остается неизвестным, когда именно обновление будет установлено на Axon 7 как финальная версия, однако ZTE, по мнению специалистов, постарается выпустить его как можно быстрее.
Автор: Валерий Антонов