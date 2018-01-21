NASA разместила в Сети красочный снимок Северного полюса Юпитера
Специалисты NASA опубликовали на сайте организации снимок Юпитера, на нём изображён Северный полюс газового гиганта, причём в ярких красках. Фолловеры отметили эксклюзивность живописного кадра.
На WEB-ресурсе Национальной воздухоплавательной и космической администрации США появился снимок, речь идёт об изображении Северного полюса планеты Юпитер. Отмечено, что инженеры NASA сумели порадовать любителей фотографий, сделанных в открытом космосе. Фото могло быть подвергнуто обработке в нескольких программах, предположили фолловеры. Сиан Доран, художник аэрокосмического агентства, использовал Photoshop, изображение объекта стало более ярким и чётким.
Дорану удалось добиться желаемого эффекта - снимок демонстрирует планету во всей ее красе. Изображение прислано зондом «Юнона», фотографирование осуществлено оборудованием JunoCam. Научный аппарат выбирает особое ракурсы для фотосессии, снимки привлекают внимание пользователей Сети.
На WEB-ресурсе Национальной воздухоплавательной и космической администрации США появился снимок, речь идёт об изображении Северного полюса планеты Юпитер. Отмечено, что инженеры NASA сумели порадовать любителей фотографий, сделанных в открытом космосе. Фото могло быть подвергнуто обработке в нескольких программах, предположили фолловеры. Сиан Доран, художник аэрокосмического агентства, использовал Photoshop, изображение объекта стало более ярким и чётким.
Дорану удалось добиться желаемого эффекта - снимок демонстрирует планету во всей ее красе. Изображение прислано зондом «Юнона», фотографирование осуществлено оборудованием JunoCam. Научный аппарат выбирает особое ракурсы для фотосессии, снимки привлекают внимание пользователей Сети.
Автор: Семен Зайцев