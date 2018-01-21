Ростовская звезда Playboy Лиза Кей поделилась откровенной записью своей фотосессии
Звезда Playboy Лиза Кей из Ростова-на-Дону поделилась роликом с фотосессии. По словам модели, она претендует на звание «Девушки года» по версии популярного издания.
На ролике модель позирует перед камерой в различных позах на фоне телесного цвета. Лиза Кей в новой фотосессии будет одета в кружевное черное белье. По словам модели, она решила не демонстрировать все, что происходило во время съемки для того, чтобы сохранить интригу перед выходом нового номера журнала.
Всего за несколько часов ролик с фотосессии набрал более 2 тысяч просмотров. Поклонники модели отметили, что она стала еще более стройной с момента последнего появления в журнале. Некоторые назвали ее «черным ангелом» из-за того, что на ней было одето кружевное белье. Нашлись и те, кто осудил девушку за столь откровенные фотосессии.
На ролике модель позирует перед камерой в различных позах на фоне телесного цвета. Лиза Кей в новой фотосессии будет одета в кружевное черное белье. По словам модели, она решила не демонстрировать все, что происходило во время съемки для того, чтобы сохранить интригу перед выходом нового номера журнала.
Всего за несколько часов ролик с фотосессии набрал более 2 тысяч просмотров. Поклонники модели отметили, что она стала еще более стройной с момента последнего появления в журнале. Некоторые назвали ее «черным ангелом» из-за того, что на ней было одето кружевное белье. Нашлись и те, кто осудил девушку за столь откровенные фотосессии.
Автор: Махов Артем