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Российский электрокар LADA Kalina EV получит обновленную версию
Российский электромобиль LADA Kalina EV, сконструированный на платформе LADA Ellada, получит обновленную версию. Над автомобилем работают эксперты из ФГУП «НАМИ».

Российский электрокар LADA Kalina EV получит обновленную версию


Инженеры из России намерены навсегда устранить главную проблему электрокаров и существенно увеличить запас хода новинки. Этот недочет не позволял отечественной модели выйти на мировой рынок и вступить в конкурентную борьбу. LADA Kalina EV построят на базе Range Extender. Под капотом модели появится бензиновая силовая установка и электрический агрегат, способный заряжаться от основного мотора. Без подзарядки автомобиле сможет спокойно преодолевать до 350 километров.

Президент РФ Владимир Путин прокатился по автомагистрали «Хабаровск – Чита» на LADA Kalina и оценил ее преимущества.

Ранее АвтоВАЗ рассказал о готовящемся выпуске новой Lada Vesta.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 22:39
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