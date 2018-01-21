В Раде назвали неэтичными упрёки в адрес Порошенко по поводу поездки на Мальдивы
Александр Грановский, народный депутат в Верховной Раде, на своей странице в Facebook заявил, что упрёки в адрес Петра Порошенко относительно вопроса о его поездке на Мальдивы не являются этичными. По его словам, все сведения касательно пересечения границы регистрируются, однако не являются публичными данными.
«Любые сравнения с трубным военным положением на территории государства не являются уместными, если учитывать объем помощи, оказываемый президентом и его семьей для украинских военным, а также их близким», — отметил нардеп.
Помимо этого, он указал, что самостоятельно не проводил изучение нормативной документации, в соответствии с которой данные о первых лицах страны могут и обязаны получать гриф секретности. В то же время Грановский подчеркнул, что вся информация относительно пересечения границ страны фиксируются, однако не подлежит опубликованию. В качестве единственного исключения он отметил наличие запроса со стороны следователя.
«Любые сравнения с трубным военным положением на территории государства не являются уместными, если учитывать объем помощи, оказываемый президентом и его семьей для украинских военным, а также их близким», — отметил нардеп.
Помимо этого, он указал, что самостоятельно не проводил изучение нормативной документации, в соответствии с которой данные о первых лицах страны могут и обязаны получать гриф секретности. В то же время Грановский подчеркнул, что вся информация относительно пересечения границ страны фиксируются, однако не подлежит опубликованию. В качестве единственного исключения он отметил наличие запроса со стороны следователя.
Автор: Валерий Антонов