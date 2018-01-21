"Дом-2": Марина Тристановна отдыхает с новым возлюбленным в Таиланде
Марина Тристановна, одна из самых популярных и необычных участниц реалити-шоу «Дом-2», отдыхает со своим новым возлюбленным по имени Александр в Таиланде. Об этом мать Таты Абрамсон рассказала на страницах своего микроблога Instagram.
По словам Марины Тристановны, новый избранник ухаживает за ней уже несколько месяцев. Александр родом из Воронежа и предлагает телезвезде покинуть телестройку, чтобы перебраться к нему жить. Но участница реалити-шоу пока не решается на такой серьезный шаг. Марина для того, чтобы поближе узнать возлюбленного, поехала с ним на отдых в Таиланд. Там же Абрамсон-старшая познакомилась с друзьями Александра и осталась под впечатлением от хорошего приема.
Марина Тристановна, несмотря на то, что активно помогает своей дочери Тате в воспитании внучки Беатрис, хочет устроить свою личную жизнь. Подписчики участницы «Дома-2» отметили, что совместный отдых – это отличный шанс проверить отношения на прочность. Поклонники Марины засыпают е комплиментами и уверенны, что женщина помолодела в Таиланде рядом с возлюбленным. Но подробности своей личной жизни Абрамсон-старшая предпочитает не обсуждать в Сети.
По словам Марины Тристановны, новый избранник ухаживает за ней уже несколько месяцев. Александр родом из Воронежа и предлагает телезвезде покинуть телестройку, чтобы перебраться к нему жить. Но участница реалити-шоу пока не решается на такой серьезный шаг. Марина для того, чтобы поближе узнать возлюбленного, поехала с ним на отдых в Таиланд. Там же Абрамсон-старшая познакомилась с друзьями Александра и осталась под впечатлением от хорошего приема.
Марина Тристановна, несмотря на то, что активно помогает своей дочери Тате в воспитании внучки Беатрис, хочет устроить свою личную жизнь. Подписчики участницы «Дома-2» отметили, что совместный отдых – это отличный шанс проверить отношения на прочность. Поклонники Марины засыпают е комплиментами и уверенны, что женщина помолодела в Таиланде рядом с возлюбленным. Но подробности своей личной жизни Абрамсон-старшая предпочитает не обсуждать в Сети.
Автор: Ирина Доброва