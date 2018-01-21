В Калифорнии любитель суши вытащил из себя полутораметрового паразита
В Калифорнии (США) любитель есть суши каждый день вытащил из себя полутораметрового паразита. Бычий цепень доставлял мужчине массу неудобств. Сведения прозвучали в эфире телевизионного канала KCRA3.
Американец обратился в больницу, рассказав, что во время кровавой диареи заметил, как из анального отверстия выходит нечто странное. Длинного, шевелящегося червя он положил в полиэтиленовый пакет и принес в медучреждение.
Ведущий подкаста This Won't Hurt A Bit рассказал, что паразита можно подцепить во время отдыха и с пищей. В данном случае мужчина часто употреблял суши, изготавливаемые из сырого лосося, что, скорее всего, стало причиной инфицирования.
Ранее в пенис москвича проникли опасные паразиты.
Американец обратился в больницу, рассказав, что во время кровавой диареи заметил, как из анального отверстия выходит нечто странное. Длинного, шевелящегося червя он положил в полиэтиленовый пакет и принес в медучреждение.
Ведущий подкаста This Won't Hurt A Bit рассказал, что паразита можно подцепить во время отдыха и с пищей. В данном случае мужчина часто употреблял суши, изготавливаемые из сырого лосося, что, скорее всего, стало причиной инфицирования.
Ранее в пенис москвича проникли опасные паразиты.
Автор: Джанабилова Татьяна П