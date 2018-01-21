В Москве мужчина чистил снег и сорвался с крыши
В Москве человек упал с крыши здания, расположенного на Ленинском проспекте. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в одной из школ, расположенных в этом районе.
В пресс-службе МВД подтвердили факт человеческого падения с крыши школы, при этом не уточнив точного места происшествия. По информации, предоставленной правоохранителями, сорвавшийся с высоты человек - рабочий, который производил работы по очистке крыши от снега.
Пострадавший в результате падения работник госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.
В пресс-службе МВД подтвердили факт человеческого падения с крыши школы, при этом не уточнив точного места происшествия. По информации, предоставленной правоохранителями, сорвавшийся с высоты человек - рабочий, который производил работы по очистке крыши от снега.
Пострадавший в результате падения работник госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.
Автор: Артемов Сергей