В Сибири из-за морозов ниже 40 градусов отменили ряд автобусных рейсов
В местных СМИ появилась информация о том, что в Сибири из-за морозов ниже 40 градусов отменили ряд автобусных рейсов. Эти меры коснулись более 20 направлений в различные точки региона.
По словам синоптиков, на Сибирь и Приморье надвигаются сильные морозы. Столбики термометров опустятся до минус 50 градусов. Поэтому для перестраховки представители транспортных компаний массово отменили автобусные рейсы. Сообщается, что в Алтайском крае не будет поездок в 20 направлениях. На автовокзале Томска проинформировали, что пассажиры временно не смогут добраться из-за морозов в Красноярск, Горно-Алтайск и Новокузнецк. На завтрашний день перенесли поездку в Абакан-Минусинск.
На данный момент на всех направлениях на дорогах дежурят представители ГИБДД. С воскресенья по вторник включительно не будет автобусных рейсов, осуществляемых компанией «Омскоблавтотранс». Эта мера касается направления Омск — Кабурлы. Также новосибирцам в ближайшие дни не удастся добраться до Камень-на-Оби и Тогучина.
По словам синоптиков, на Сибирь и Приморье надвигаются сильные морозы. Столбики термометров опустятся до минус 50 градусов. Поэтому для перестраховки представители транспортных компаний массово отменили автобусные рейсы. Сообщается, что в Алтайском крае не будет поездок в 20 направлениях. На автовокзале Томска проинформировали, что пассажиры временно не смогут добраться из-за морозов в Красноярск, Горно-Алтайск и Новокузнецк. На завтрашний день перенесли поездку в Абакан-Минусинск.
На данный момент на всех направлениях на дорогах дежурят представители ГИБДД. С воскресенья по вторник включительно не будет автобусных рейсов, осуществляемых компанией «Омскоблавтотранс». Эта мера касается направления Омск — Кабурлы. Также новосибирцам в ближайшие дни не удастся добраться до Камень-на-Оби и Тогучина.
Автор: Ирина Доброва