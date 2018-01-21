В Сети появился ролик биатлонисток в поддержку ульяновских курсантов
В Сети появился ролик биатлонисток, снятый в поддержку ульяновских курсантов, которых хотят наказать за фетиш-клип на хит Satisfaction. Флешмоб против решения руководства Института гражданской авиации прокатился по всей России, собрав сторонников среди молодежи и взрослых.
На видео спортсменки представили в полной экипировки, задействовав в качестве сценических атрибутов шлемы и гантели. Биатлонистки не стали обнажаться, но сумели наполнить клип сексуальным подтекстом, умело виляя ягодицами.
Ранее курсантов поддержали «танцующие мамы».
На видео спортсменки представили в полной экипировки, задействовав в качестве сценических атрибутов шлемы и гантели. Биатлонистки не стали обнажаться, но сумели наполнить клип сексуальным подтекстом, умело виляя ягодицами.
Ранее курсантов поддержали «танцующие мамы».
Автор: Джанабилова Татьяна П