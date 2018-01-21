В Карелии на трассе столкнулись восемь автомобилей
В Карелии на трассе столкнулись восемь автомобилей. По информации от пресс-центра МЧС по региону, в настоящее время на месте работают правоохранители и медики.
Инцидент произошел в Кондопожском районе республики. По словам очевидцев, автомобили двигались на относительно небольшой скорости, ввиду чего при столкновении пострадал только один человек. Его доставили в больницу для проведения дополнительного осмотра и оказания помощи. Из-за столкновения сразу восьми автомобилей на трассе образовалась пробка, однако ее удалось быстро ликвидировать.
Одной из причин масштабной аварии правоохранители назвали плохую видимость на дороге и гололед. Подробности аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Инцидент произошел в Кондопожском районе республики. По словам очевидцев, автомобили двигались на относительно небольшой скорости, ввиду чего при столкновении пострадал только один человек. Его доставили в больницу для проведения дополнительного осмотра и оказания помощи. Из-за столкновения сразу восьми автомобилей на трассе образовалась пробка, однако ее удалось быстро ликвидировать.
Одной из причин масштабной аварии правоохранители назвали плохую видимость на дороге и гололед. Подробности аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Автор: Махов Артем