Ученые: Исходящая от НЛО угроза может оказаться реальной

Согласно данным уфологических организаций, некоторые визиты НЛО могли заканчиваться взрывами. По словам специалистов, это означает, что на борту кораблей могли находиться потенциально опасные взрывчатые вещества, предназначенные для применения на людях. Так, некоторые уфологи предполагают, что настоящей причиной пожара в Чикаго в 1871 году, в результате которого сгорел почти весь город, были некие огненные шары, пролетавшие над ним. В тот же день еще несколько населенных пунктов рядом с поселением подверглись нападению нескольких неизвестных объектов. Тогда очевидцы рассказывали, что с неба начали падать огромные огненные шары, взрывающиеся при падении на землю. Из-за отсутствия соответствующих технологий получить подтверждение инопланетной активности не удалось, однако рассказам горожан практически никто не верил. Исследователи сходились на мнении, что причиной масштабных пожаров могли стать нападения аборигенов, применявших деревянные шары, облитые горящей смолой.Чаще всего аварийные посадки или вынужденные падения подобными аппаратами осуществляются в пустынных местах. Так, в 1986 году в Приморском крае произошел уникальный инцидент, в ходе которого на Землю упало подобие метеорита, однако перед падением оно пыталось затормозить, о чем свидетельствуют сообщения очевидцев. Самым же выдающимся происшествием является взрыв, произошедший на Подкаменной Тунгуске летом 1908 года. Тогда он вызвал масштабный пожар в тайге. По словам жителей местных поселений, животные целыми стаями выбегали из лесов и посадок, а некоторые из них при этом уже горели. Согласно одной из самых распространенных версий, тогда потерпел крушение небольшой космический аппарат, который самоуничтожился на месте, ввиду чего позднее не удалось найти ни одного его обломка. Другого объяснения инциденту не было, так как в то время погода была пасмурной, из-за чего пожар не мог начаться от природного воспламенения деревьев.Самыми распространенными историями об НЛО являются свидетельства очевидцев о похищениях. Примечательно, что все из них изначально принято считать вымыслами, так как они действительно мало чем похожи на правду. Существуют лишь несколько историй, произошедших в реальности. Так, в 1886 году над одним из жилых домов в Венесуэле завис на некоторое время странный летающий объект. Местный житель, который позднее и рассказал историю, вышел на улицу и начал всматриваться в зависший над его домом корабль. В один момент из него начала выдвигаться огромная труба, которая фактически засосала мужчину внутрь. Очнулся он уже после того, как его вернули домой. По словам мужчины, до того, как он отправился на космический корабль, он страдал от постоянных болей в животе, однако после этого ему удалось полностью излечиться.Несмотря на доброту вышеописанной истории, имелись случаи, когда люди возвращались с инопланетных кораблей с лучевой болезнью. Последствия можно сравнить с теми, которые наблюдаются у астронавтов после выход в космос. По словам специалистов, каждый космический корабль имеет собственные преобразователи атмосферы, обеспечивающие невесомость на борту. В случае, если организм не будет подготовлен к пребыванию в новой среде, он может начать работать неправильно. В основном такое происходило на территории США, однако подобные случаи бывали и в других странах. Довольно часто специалисты находили трупы животных, которые погибли по неизвестным причинам. Особо ярким примером такого похищения можно назвать случай, произошедший в Австралии, в городе Тиаро. Тогда инопланетяне похитили женщину и мужчину прямо с их трейлером. Найти транспортное средство и двоих человек не удалось и по сей день.По словам специалистов, сама теория существования НЛО имеет право на существование. Земля является относительно молодой планетой, ввиду чего не исключается, что жизнь на других небесных телах в далеких системах и даже галактиках могла зародиться значительно раньше. По словам ученых, подтвердить или опровергнуть факт существования инопланетян пока фактически невозможно, из-за чего остается только размышлять на эту тему и надеяться, что люди не являются единственными живыми и разумными организмами во Вселенной.