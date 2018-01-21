В Пензе отопления лишились 99 жилых домостроений и 11 соцзначимых объектов
В Пензе отопления лишились 99 домостроений. Причиной этого стало возникновение аварийной ситуации на линиях теплосети. Отмечается, что среди отключенных от подачи ресурса оказались также 11 соцзначимых объектов.
«Теплоэнергетиками обнаружен дефект на участках трубопроводов, диагональ которого составляет 300 мм на проспекте Победы. В зону отключения включены 99 домостроений по улицам Фурманова, 8 марта, Вяземского, Карпинского, а также проспекта Победы. Помимо этого, подвода тепла лишены 6 детсадов и 5 школ», — отмечается в сообщении.
В соответствии с данными оператора коммунальной услуги, завершение всех аварийных работ будет произведено в наиболее короткие сроки. Подчеркивается, что на сегодня температура в строениях жилых домов и помещениях заведений еще соответствует нормам.
«Теплоэнергетиками обнаружен дефект на участках трубопроводов, диагональ которого составляет 300 мм на проспекте Победы. В зону отключения включены 99 домостроений по улицам Фурманова, 8 марта, Вяземского, Карпинского, а также проспекта Победы. Помимо этого, подвода тепла лишены 6 детсадов и 5 школ», — отмечается в сообщении.
В соответствии с данными оператора коммунальной услуги, завершение всех аварийных работ будет произведено в наиболее короткие сроки. Подчеркивается, что на сегодня температура в строениях жилых домов и помещениях заведений еще соответствует нормам.
Автор: Валерий Антонов