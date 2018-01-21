В Москве поезд насмерть сбил мужчину около станции МЖД «Тимирязевская»
В Москве поезд насмерть сбил мужчину, пересекавшего пути около станции МЖД «Тимирязевская». Сведения о трагедии предоставили сотрудники Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Сообщается, мужчина лет 48 попал под колеса поезда во время пересечения путей в неустановленном месте. Гражданин, личность которого устанавливается, скончался на месте от полученных телесных повреждений. На месте происшествия продолжают работать эксперты, причины трагедии выясняются.
Ранее похожий случай произошел в Подмосковье.
Сообщается, мужчина лет 48 попал под колеса поезда во время пересечения путей в неустановленном месте. Гражданин, личность которого устанавливается, скончался на месте от полученных телесных повреждений. На месте происшествия продолжают работать эксперты, причины трагедии выясняются.
Ранее похожий случай произошел в Подмосковье.
Автор: Джанабилова Татьяна П