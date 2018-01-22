На основании фотографии фанаты сделали вывод, что Анна Семенович загорает полуголой
Фанатам Анны Семенович вот уже почти целые сутки не дает покоя фотография, выложенная звездой в Instagram со своего отдыха в ОАЭ. На основании подробного анализа фото пользователи заключили, что певице нравится загорать топлесс.
В комментариях к недавно выложенной в Instagram фотографии, на которой Анна Семенович в солнечных очках на фоне пальм и здания отеля пьет через трубочку какой-то фруктовый напиток, певица благодарит свою подругу за подобранный ею отель и прекрасный отдых.
"Здорово не пользоваться косметикой, потягивать клубничный лимонад и бегать с мокрыми волосами возле бассейна. Я наслаждаюсь каждой минутой своих путешествий, а сейчас мне пора собираться на ужин," - делится своими впечатлениями от отдыха Семенович.
Фанатам снимок понравился, его оценили уже более 40 тысяч подписчиков. Но нашлись среди фолловеров конспирологи, которые на основании фотографии выстроили теорию о предпочтении Анны Семенович загорать без верха. Дело в том, что на снимке не видно бретелей лифа купальника, а пышную грудь певицы удержать крайне проблематично, поэтому некоторые фанаты девушки сделали вывод, что она загорает возле отеля топлесс.
В комментариях к недавно выложенной в Instagram фотографии, на которой Анна Семенович в солнечных очках на фоне пальм и здания отеля пьет через трубочку какой-то фруктовый напиток, певица благодарит свою подругу за подобранный ею отель и прекрасный отдых.
"Здорово не пользоваться косметикой, потягивать клубничный лимонад и бегать с мокрыми волосами возле бассейна. Я наслаждаюсь каждой минутой своих путешествий, а сейчас мне пора собираться на ужин," - делится своими впечатлениями от отдыха Семенович.
Фанатам снимок понравился, его оценили уже более 40 тысяч подписчиков. Но нашлись среди фолловеров конспирологи, которые на основании фотографии выстроили теорию о предпочтении Анны Семенович загорать без верха. Дело в том, что на снимке не видно бретелей лифа купальника, а пышную грудь певицы удержать крайне проблематично, поэтому некоторые фанаты девушки сделали вывод, что она загорает возле отеля топлесс.
Автор: Артемов Сергей