Google и Mozilla полностью хотят заменить JPEG на AV1
Известные корпорации Google и Mozilla полностью хотят заменить JPEG на новый формат AV1, предназначенный для сжатия картинок. Эти меры компании намерены предпринять в рамках организации Alliance for Open Media, представляющей собой некоммерческую структуру.
Тим Терриберри, инженер корпорации Mozilla, заверяет, что благодаря новому формату AV1 картинки сжимаются на 155 эффективнее, чем у аналога HEIC, разработанной от Apple. Ведущие интернет-компании уверенны, что JPEG давно устарел и пора ему предложить достойную замену.
По словам Келли Томпсона, гендиректора компании 500px, которая занимается продажей фото, «совершенно глупо пользоваться технологией, существующей практически 20 лет». На данном этапе существует оборудование, которое позволяет более эффективно справляться с поставленными задачами.
Над созданием и усовершенствованием нового формата AV1 работают ведущие инженеры Apple, Microsoft, Facebook, Google, Mozilla, YouTube, Amazon и Netflix. Также задействованы специалисты корпораций NVIDIA и Intel, производящие процессоры, чтобы технология для сжатия картинок полностью могла поддерживать любое аппаратное ускорение.
Предполагается, что изначально формат AV1 будет применяться только для сжатия видео, а уже немного позже технологию адаптируют и для изображений. Сроки запуска новинки пока не оглашаются.
Тим Терриберри, инженер корпорации Mozilla, заверяет, что благодаря новому формату AV1 картинки сжимаются на 155 эффективнее, чем у аналога HEIC, разработанной от Apple. Ведущие интернет-компании уверенны, что JPEG давно устарел и пора ему предложить достойную замену.
По словам Келли Томпсона, гендиректора компании 500px, которая занимается продажей фото, «совершенно глупо пользоваться технологией, существующей практически 20 лет». На данном этапе существует оборудование, которое позволяет более эффективно справляться с поставленными задачами.
Над созданием и усовершенствованием нового формата AV1 работают ведущие инженеры Apple, Microsoft, Facebook, Google, Mozilla, YouTube, Amazon и Netflix. Также задействованы специалисты корпораций NVIDIA и Intel, производящие процессоры, чтобы технология для сжатия картинок полностью могла поддерживать любое аппаратное ускорение.
Предполагается, что изначально формат AV1 будет применяться только для сжатия видео, а уже немного позже технологию адаптируют и для изображений. Сроки запуска новинки пока не оглашаются.
Автор: Ирина Доброва