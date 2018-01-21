АМОЗИЛ возродит легендарный микроавтобус «Юность» представительского класса
Компания «Механосборочный цех №6 АМОЗИЛ» возродит представительский микроавтобус «Юность», выпускавшийся в 60-е и 70-е годы в СССР. Автобус производился штучно, речь идёт о модели ЗИЛ-118.
Предприятие АМОЗИЛ имеет производственные площади на московском заводе имени Лихачева. Оно намерено возродить автобус, спроектированный и построенный на платформе лимузина представительского класса ЗИЛ-111, предназначавшегося для перевозки чиновников не ниже ранга политбюро ЦК КПСС. Наряду со сборкой лимузинов был запущен проект «гражданского» использования автомобилей. С целью пресечения утечки высококвалифицированных кадров и загрузки цеха штучной сборки организовали производство «Юности», модель получила заводской индекс 118. Группа инженеров во главе с Николаем Гончаром построила комфортабельный микроавтобус, название было предложено с целью подчеркнуть направление проекта.
Автобус был выставлен в экспозиции советского «Интуриста» в 1967 году на Международной автобусной неделе в Ницце, он привлёк внимание специалистов, получив 12 наград. В настоящее время один экземпляр редкой серии находится на хранении в цехе Таганрогского авиазавода «ТАНТК им. Бериева».
Предприятие АМОЗИЛ имеет производственные площади на московском заводе имени Лихачева. Оно намерено возродить автобус, спроектированный и построенный на платформе лимузина представительского класса ЗИЛ-111, предназначавшегося для перевозки чиновников не ниже ранга политбюро ЦК КПСС. Наряду со сборкой лимузинов был запущен проект «гражданского» использования автомобилей. С целью пресечения утечки высококвалифицированных кадров и загрузки цеха штучной сборки организовали производство «Юности», модель получила заводской индекс 118. Группа инженеров во главе с Николаем Гончаром построила комфортабельный микроавтобус, название было предложено с целью подчеркнуть направление проекта.
Автобус был выставлен в экспозиции советского «Интуриста» в 1967 году на Международной автобусной неделе в Ницце, он привлёк внимание специалистов, получив 12 наград. В настоящее время один экземпляр редкой серии находится на хранении в цехе Таганрогского авиазавода «ТАНТК им. Бериева».
Автор: Семен Зайцев