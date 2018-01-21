СМИ: В Москве неудачно приземлился парапланерист
В Москве произошло неудачное приземление парапланериста. Об этом информирует «РЕН ТВ» со ссылкой на сообщения очевидцев.
В соответствии с предварительными сведениями, инцидент случился в северо-западной части Москвы. По уточненным данным, приземление парапланериста произошло в районе шоссе Строгинское. Сведения относительно состояния пострадавшего на текущий момент уточняются. Данных со стороны официальных органов правопорядка и здравоохранения не поступало.
В соответствии с предварительными сведениями, инцидент случился в северо-западной части Москвы. По уточненным данным, приземление парапланериста произошло в районе шоссе Строгинское. Сведения относительно состояния пострадавшего на текущий момент уточняются. Данных со стороны официальных органов правопорядка и здравоохранения не поступало.
Автор: Валерий Антонов