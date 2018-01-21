Очевидцы: В Москве горит гаражный комплекс на Осеннем бульваре
В Москве горит гаражный комплекс с автомобилями, расположенный на Осеннем бульваре. Сведения об инциденте предоставили очевидцы.
Сообщается, наряд МЧС, получивший информацию о возгорании, выехал на место. На территории комплекса сейчас горят два гаража, внутри которых находятся транспортные средства. Свидетели опасаются, что в ближайшее время огонь перекинется на соседние строения. Сведения о пострадавших не поступали. Причину, приведшую к началу пожара, установят эксперты.
Ранее на Крылатских холмах горела школа.
Сообщается, наряд МЧС, получивший информацию о возгорании, выехал на место. На территории комплекса сейчас горят два гаража, внутри которых находятся транспортные средства. Свидетели опасаются, что в ближайшее время огонь перекинется на соседние строения. Сведения о пострадавших не поступали. Причину, приведшую к началу пожара, установят эксперты.
Ранее на Крылатских холмах горела школа.
Автор: Джанабилова Татьяна П