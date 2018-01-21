В Саратове коллекторов заподозрили в «росписи» подъезда непристойными изображениями с угрозами
Жители одного из многоэтажных домов Саратова заподозрили местных коллекторов в том, что именно они «расписали» подъезд непристойными изображениями наподобие мужских половых органов и оставили на стенах угрозы. Информацией горожане поделились в соцсети «ВКонтакте».
На опубликованных фотоматериалах видны надписи, грозящие некоему должнику битьём стёкол в случае невозвращения взятых в заём денежных средств. На железной двери подъезда хулиганы нарисовали мужские гениталии. Пользователи паблика «Саратов онлайн» предположили, что ситуация, от которой пострадали все жители многоэтажки, возникла из-за конфликта между какими-то двумя жильцами дома, однако большинство склонилось к мнению, что акт вандализма совершили местные коллекторы, на действия которых уже не раз жаловались горожане.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о нападении рецидивиста с ножом на медработника Саратовской области.
На опубликованных фотоматериалах видны надписи, грозящие некоему должнику битьём стёкол в случае невозвращения взятых в заём денежных средств. На железной двери подъезда хулиганы нарисовали мужские гениталии. Пользователи паблика «Саратов онлайн» предположили, что ситуация, от которой пострадали все жители многоэтажки, возникла из-за конфликта между какими-то двумя жильцами дома, однако большинство склонилось к мнению, что акт вандализма совершили местные коллекторы, на действия которых уже не раз жаловались горожане.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о нападении рецидивиста с ножом на медработника Саратовской области.
Автор: Воробьева Алина