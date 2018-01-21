Очевидцы: В Ростове-на-Дону из-за розлива мазута на Сельмаше загорелась многоэтажка
21 января, в 14:00, в Ростове-на-Дону на строительной площадке Сельмаша произошел розлив мазута, приведший к возгоранию многоэтажки. Очевидцы рассказали о деталях инцидента в соцсетях.
В пресс-центре ГУ МЧС сведения о пожаре подтвердили, рассказав, что за 20 минут экспертам удалось ликвидировать возгорание. Для борьбы с огнем были задействованы 4 единицы спецтехники. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Близлежащий районы сильно задымлены. Спасателям предстоит выяснить, что привело к розливу топлива.
Ранее в Донской столице загорелась подстанция.
В пресс-центре ГУ МЧС сведения о пожаре подтвердили, рассказав, что за 20 минут экспертам удалось ликвидировать возгорание. Для борьбы с огнем были задействованы 4 единицы спецтехники. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Близлежащий районы сильно задымлены. Спасателям предстоит выяснить, что привело к розливу топлива.
Ранее в Донской столице загорелась подстанция.
Автор: Джанабилова Татьяна П