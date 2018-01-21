Под Калининградом Mercedes врезался в придорожное дерево
Под Калининградом автомобиль марки Mercedes врезался в придорожное дерево. По данным от очевидцев, обнародовавших сведения об аварии в социальных сетях, водителя пришлось госпитализировать, так как на месте была замечена машина скорой помощи.
Авария произошла сегодня в утреннее время. По словам очевидцев, иностранный автомобиль не вписался в поворот, ввиду чего выехал на обочину, где протаранил дерево. От удара передняя часть иномарки полностью разбилась. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились два человека. В настоящее время по факту аварии проводится предварительная проверка.
По уточненной информации, инцидент произошел в Чкаловске. Точные сведения о причинах происшествия пока обнародованы не были.
Авария произошла сегодня в утреннее время. По словам очевидцев, иностранный автомобиль не вписался в поворот, ввиду чего выехал на обочину, где протаранил дерево. От удара передняя часть иномарки полностью разбилась. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились два человека. В настоящее время по факту аварии проводится предварительная проверка.
По уточненной информации, инцидент произошел в Чкаловске. Точные сведения о причинах происшествия пока обнародованы не были.
Автор: Махов Артем