В Челябинской области мужчина пострадал в результате хлопка газа в строящемся доме
Согласно информации пресс-центра регионального ГУ МЧС, в Челябинской области 34-летний мужчина пострадал в результате хлопка газа в частном нежилом строящемся доме. Происшествие зафиксировали в городе Кыштым. Строение из-за взрыва практически разрушено.
После сообщения о хлопке газа в частном домовладении на место происшествия выехала группа спасателей и пожарных. Происшествие случилось сегодня, 21 января. Из-под завалов специалисты вызволили мужчину, который пострадал во время хлопка газа в недостроенном здании.
Пострадавший является собственником частного нежилого дома. Его направили на осмотр в центральную больницу города. Сотрудники МЧС сообщают, что это происшествие не оказало никакого влияния на газоснабжение остальных потребителей населенного пункта Челябинской области.
После сообщения о хлопке газа в частном домовладении на место происшествия выехала группа спасателей и пожарных. Происшествие случилось сегодня, 21 января. Из-под завалов специалисты вызволили мужчину, который пострадал во время хлопка газа в недостроенном здании.
Пострадавший является собственником частного нежилого дома. Его направили на осмотр в центральную больницу города. Сотрудники МЧС сообщают, что это происшествие не оказало никакого влияния на газоснабжение остальных потребителей населенного пункта Челябинской области.
Автор: Ирина Доброва