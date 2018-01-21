Instagram: Поклонников «свёл с ума» сексуальный снимок Димы Билана в душе
Дима Билан разместил на странице в Instagram сексуальный снимок, на котором он запечатлён в душе. Фото обрезано по торс, но даже этого хватило поклонникам, в шутку пожаловавшихся в комментариях, что певец «сводит их с ума» подобными публикациями.
За 15 минут нахождения снимка в аккаунте Instagram Димы Билана его оценили отметками «Мне нравится» около 12 тысяч фолловеров. «Ну нельзя же так с ума сводить...» – лаконично прокомментировала сексуальную фотографию исполнителя в душе подписчица Екатерина. Другие решили воздержаться от слов, уведомив артиста, что сохранят изображение себе на ПК.
Ранее Дима Билан продемонстрировал поклонникам, как он с утра очищает автомобиль от снега.
За 15 минут нахождения снимка в аккаунте Instagram Димы Билана его оценили отметками «Мне нравится» около 12 тысяч фолловеров. «Ну нельзя же так с ума сводить...» – лаконично прокомментировала сексуальную фотографию исполнителя в душе подписчица Екатерина. Другие решили воздержаться от слов, уведомив артиста, что сохранят изображение себе на ПК.
Ранее Дима Билан продемонстрировал поклонникам, как он с утра очищает автомобиль от снега.
Автор: Воробьева Алина