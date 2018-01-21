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Франция призвала ООН созвать экстренное заседание Совбеза из-за ситуации в Сирии
Правительство Франции призвало в срочном порядке созвать в экстренном порядке заседание Совбеза ООН, речь идёт о ситуации, сложившейся в САР. Об этом проинформировал общественность Жан-Ив Ле Дриан, возглавляющий МИД Франции.

Франция призвала ООН созвать экстренное заседание Совбеза из-за ситуации в Сирии

Во всемирной сети, в микроблоге Twitter, Ле Дриан написал, что Франция просит главу ООН организовать и провести заседание Совета Безопасности. Было указано, что инициатива французского кабинета министров связана с ситуацией, сложившейся в Гуте, Африне и Идлибе. Чиновник отметил, что утром он провёл переговоры с его коллегой из Турции.

Ранее массмедиа проинформировали, что танки турецкий армии вторглись в город Африн, он расположен в северо-западной части Сирии. Речь идёт о подавлении сирийских курдов.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 15:37
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