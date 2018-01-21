В Омске два водителя не поделили пассажира и устроили драку на дороге
На улице Лукашевича в Омске прямо на проезжей части, несмотря на проезжающие рядом автомобили, подрались таксист и водитель маршрутки. В Сети появились кадры потасовки, причиной которой, предположительно, называется клиент, решивший сменить транспортное средство.
На странице "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте" появились видеоролики, снятые на месте драки между двумя водителями, произошедшей в Омске. Таксист и водитель маршрутки накинулись друг на друга с кулаками прямо посреди дороги по улице Лукашевича. Потасовку сняли на мобильные устройства очевидцы-пешеходы, а также инцидент попал в поле зрения видеорегистраторов проезжавших мимо автомобилей.
Причины агрессивного поведения мужчин не выяснены, однако в Сети шутят, что водители не поделили клиента и до драки их довел пассажир, который перебежал от одного перевозчика к другому.
На странице "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте" появились видеоролики, снятые на месте драки между двумя водителями, произошедшей в Омске. Таксист и водитель маршрутки накинулись друг на друга с кулаками прямо посреди дороги по улице Лукашевича. Потасовку сняли на мобильные устройства очевидцы-пешеходы, а также инцидент попал в поле зрения видеорегистраторов проезжавших мимо автомобилей.
Причины агрессивного поведения мужчин не выяснены, однако в Сети шутят, что водители не поделили клиента и до драки их довел пассажир, который перебежал от одного перевозчика к другому.
Автор: Артемов Сергей