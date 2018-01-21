Под Красноярском в жилом доме произошел взрыв водонагревательного бака
В жилом домостроении под Красноярском произошел взрыв водонагревательного бака. Определяются все обстоятельства и причины произошедшего в поселении Овсянка инцидента.
Как отмечают СМИ, после сильной взрывной волны помещении, в котором располагалась техника для нагрева воды, оказалась разрушена стена. При этом в смежной комнате было разрушено окно.
Помимо этого, в соседних квартирах отмечается деформация пола и появление трещин на стенах и потолочном перекрытии.
Как отмечают СМИ, после сильной взрывной волны помещении, в котором располагалась техника для нагрева воды, оказалась разрушена стена. При этом в смежной комнате было разрушено окно.
Помимо этого, в соседних квартирах отмечается деформация пола и появление трещин на стенах и потолочном перекрытии.
Автор: Валерий Антонов