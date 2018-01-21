Астрономы: Небывалая тишина на Солнце предрекает мощную бурю
Астрономы заметили небывалую тишину на Солнце, которая может стать предвестником мощной магнитной бури. Материалы исследования появились в тематическом издании.
Каждый солнечный цикл продолжается 11 лет. В этом году очередной период закончился досрочно. На это указывает отсутствие пятен на светиле. Солнечный ветер черпает энергию из пятен и при достижении поверхности Земли вызывает у людей с ослабленным здоровьем плохое самочувствие. Под влияние этих процессов попадает техника и спутниковые системы, которые временно выходят из строя.
В XIX веке магнитный шторм полностью уничтожил телеграф. В этом году трагедия может повториться, дезориентировав человечество, которое не может жить без энергии. Эксперты готовятся к самым худшим прогнозам.
Ранее ученые рассказали, как Солнце уничтожит Землю.
Каждый солнечный цикл продолжается 11 лет. В этом году очередной период закончился досрочно. На это указывает отсутствие пятен на светиле. Солнечный ветер черпает энергию из пятен и при достижении поверхности Земли вызывает у людей с ослабленным здоровьем плохое самочувствие. Под влияние этих процессов попадает техника и спутниковые системы, которые временно выходят из строя.
В XIX веке магнитный шторм полностью уничтожил телеграф. В этом году трагедия может повториться, дезориентировав человечество, которое не может жить без энергии. Эксперты готовятся к самым худшим прогнозам.
Ранее ученые рассказали, как Солнце уничтожит Землю.
Автор: Джанабилова Татьяна П