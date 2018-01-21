Acer представила самый тонкий ноутбук в мире Swift 7
Компания Acer представила в рамках выставки CES 2018 самый тонкий в мире ноутбук Swift 7. Толщина устройства в закрытом виде составляет всего 8,9 миллиметра.
Swift 7 получил футуристический дизайн, визуально напоминающий увеличенный мобильный телефон. Несмотря на довольно мелкие размеры, прибор получил современные технические характеристики, среди которых стоит выделить интернет-модуль четвертого поколения и процессор Intel Core i7 нового поколения.
Аппарат имеет стоимость примерно в 1700 долларов, ввиду чего относится к премиальной серии приборов. Среди его особенностей также стоит выделить современный SSD диск на 256 гигабайт, оперативную память на 8 гигабайт и дактилоскопический датчик, который находится на верхней панели дисплея. В продажу аппарат поступит в начале марта текущего года.
Swift 7 получил футуристический дизайн, визуально напоминающий увеличенный мобильный телефон. Несмотря на довольно мелкие размеры, прибор получил современные технические характеристики, среди которых стоит выделить интернет-модуль четвертого поколения и процессор Intel Core i7 нового поколения.
Аппарат имеет стоимость примерно в 1700 долларов, ввиду чего относится к премиальной серии приборов. Среди его особенностей также стоит выделить современный SSD диск на 256 гигабайт, оперативную память на 8 гигабайт и дактилоскопический датчик, который находится на верхней панели дисплея. В продажу аппарат поступит в начале марта текущего года.
Автор: Махов Артем