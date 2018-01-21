Lexus LF-1 возглавил ТОП самых ярких новинок автосалона в Детройте
Lexus LF-1 возглавил ТОП самых ярких и впечатляющих новинок, представленных на автосалоне в Детройте. Автомобиль демонстрирует дизайн следующего поколения моделей, относящихся к классу SUV.
Lexus LF-1 получил инновационный дизайн, на шаг опережающий решения, используемые при создании современных кроссоверов. Автомобиль получил аристократический стиль, переплетающийся с некой агрессией. Эксперты попытались предсказать характеристики концепта, «увидев» под капотом вместо стандартного мотора гибридный агрегат plug-in, либо электромотор. Стоимость LF-1 и дата его официального дебюта, неизвестна.
На автосалоне в Детройте также оценили Infiniti Q Inspiration с яркими дизайнерскими решениями, используемые при проектировании обводов салона. Производитель намерен вернуть былую популярность седанам бренда за счет этого модели.
В классике первого места удостоился современный внедорожник Mercedes G-class, сохранивший узнаваемый вид.
Ранее эксперты назвали лучшие авто Лос-Анджелесского автошоу.
Lexus LF-1 получил инновационный дизайн, на шаг опережающий решения, используемые при создании современных кроссоверов. Автомобиль получил аристократический стиль, переплетающийся с некой агрессией. Эксперты попытались предсказать характеристики концепта, «увидев» под капотом вместо стандартного мотора гибридный агрегат plug-in, либо электромотор. Стоимость LF-1 и дата его официального дебюта, неизвестна.
На автосалоне в Детройте также оценили Infiniti Q Inspiration с яркими дизайнерскими решениями, используемые при проектировании обводов салона. Производитель намерен вернуть былую популярность седанам бренда за счет этого модели.
В классике первого места удостоился современный внедорожник Mercedes G-class, сохранивший узнаваемый вид.
Ранее эксперты назвали лучшие авто Лос-Анджелесского автошоу.
Автор: Джанабилова Татьяна П