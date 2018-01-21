Волочкова показала в Instagram фото с празднования своего Дня рождения в Москве
Анастасия Волочкова опубликовала новое фото на странице своего аккаунта в Instagram. Она поблагодарила друзей за хорошо проведенный в ей День рождения вечер.
«Спасибо, Duran Bar Moscow и моим друзьям, которые рядом! И всем за поздравления!!! Принимаю их и сегодня! Алибасов Бари и Сергей, спасибо за позитив и креатив! Яночка, люблю тебя и дорожу! Тонечка, спасибо за тепло. Миша... ты все знаешь... Прекрасный был вечер!» - отметила Волочкова в комментарии к фото.
Пользователи приняли сообщение, как руководство к действию и продолжили поздравлять знаменитость с торжественной датой. Отрицательных комментариев оказалось крайне мало, несмотря на то, что некоторые из подписчиков уже сообщили о вероятном появлении хейтеров.
«Спасибо, Duran Bar Moscow и моим друзьям, которые рядом! И всем за поздравления!!! Принимаю их и сегодня! Алибасов Бари и Сергей, спасибо за позитив и креатив! Яночка, люблю тебя и дорожу! Тонечка, спасибо за тепло. Миша... ты все знаешь... Прекрасный был вечер!» - отметила Волочкова в комментарии к фото.
Пользователи приняли сообщение, как руководство к действию и продолжили поздравлять знаменитость с торжественной датой. Отрицательных комментариев оказалось крайне мало, несмотря на то, что некоторые из подписчиков уже сообщили о вероятном появлении хейтеров.
Автор: Валерий Антонов