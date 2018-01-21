В Азове задержали напавшего на мужчину грабителя
В Азове Ростовской области сотрудникам полиции в кратчайшие сроки удалось задержать 21-летнего грабителя, внезапно напавшего на мужчину в подъезде. Сведения об инциденте предоставили сотрудники МВД РФ по Ростовской области.
Сообщается, пострадавший рассказал правоохранителям, что неизвестный ему молодой человек избил его, а затем вытащил из верхней одежды мобильный телефон и другое имущества. Злоумышленник с места преступления скрылся, но сотрудникам МВД удалось выйти на него по горячим следам.
Уголовное дело в отношении задержанного заведено по статье «Разбой». Расследование не окончено, проводятся следственные эксперименты.
Ранее в Ростовской области задержали грабителя, вооруженного гранатой.
Сообщается, пострадавший рассказал правоохранителям, что неизвестный ему молодой человек избил его, а затем вытащил из верхней одежды мобильный телефон и другое имущества. Злоумышленник с места преступления скрылся, но сотрудникам МВД удалось выйти на него по горячим следам.
Уголовное дело в отношении задержанного заведено по статье «Разбой». Расследование не окончено, проводятся следственные эксперименты.
Ранее в Ростовской области задержали грабителя, вооруженного гранатой.
Автор: Джанабилова Татьяна П