Максим Галкин рассказал, что ест без остановки с Нового года
Максим Галкин рассказал, что ест без остановки с Нового года. По словам юмориста, он каждый день в ночное время подходит к холодильнику и постоянно находит там вкусную еду.
«Я с самого Нового года не могу остановиться перед холодильником. Я подхожу к нему и вижу, что там полно вкусностей. Я беру хлеб, кладу на него котлету и огурец, после чего посыпаю это все перцем и ем. Все это часто происходит в два часа ночи. Мне кажется, что это вполне нормально, так как все так делают после праздников, но надо остановиться», - рассказал Галкин на ролике, обнародованном на его странице в Instagram.
По словам артиста, в будущем он планирует избавиться от такой вредной привычки. Поклонники также порекомендовали Галкину прекратить есть ночью, так как это может негативно отразиться на его фигуре. Некоторые посоветовали взять пример с его супруги Аллы Пугачевой, которая недавно удивила фанатов тем, что сильно похудела.
«Я с самого Нового года не могу остановиться перед холодильником. Я подхожу к нему и вижу, что там полно вкусностей. Я беру хлеб, кладу на него котлету и огурец, после чего посыпаю это все перцем и ем. Все это часто происходит в два часа ночи. Мне кажется, что это вполне нормально, так как все так делают после праздников, но надо остановиться», - рассказал Галкин на ролике, обнародованном на его странице в Instagram.
По словам артиста, в будущем он планирует избавиться от такой вредной привычки. Поклонники также порекомендовали Галкину прекратить есть ночью, так как это может негативно отразиться на его фигуре. Некоторые посоветовали взять пример с его супруги Аллы Пугачевой, которая недавно удивила фанатов тем, что сильно похудела.
Автор: Махов Артем