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Эксперты: Россиянам все чаще не хватает средств на приобретение жилья по полной оплате
Эксперты сообщают, что россияне всё реже могут позволить себе внести 100% средств в качестве оплаты за недвижимость, на это указывают статистические данные. Информация представлена в Сети различными девелоперами.

Эксперты: Россиянам все чаще не хватает средств на приобретение жилья по полной оплате

Россияне, желающие купить квартиру, стали чаще пользоваться ипотечными банковскими продуктами. Девелоперы сообщают о снижении доли сделок, имеющих полную предоплату за квартиры. Отмечен рост доли продаж с ипотекой в 2017 году, она возросла на 9%, составив 47%. По Москве данный показатель ещё выше, отмечают эксперты. Указывается, что это зависит от проекта: «ЗИЛАрт», «Нахабино Ясное» или «Лучи». Здесь доля сделок с использованием ипотечных продуктов колеблется от 25 до 90%. Вениамин Голубицкий, президент группы ГК «Кортрос», сообщил, что по жилью комфорт-класса совершается до 65% сделок по ипотеке.

Юрий Ильин, управляющий директор группы ЛСР, проинформировал, что граждане, участвующие в долевом строительстве, заключивших договор на условиях рассрочки, достаточно часто принимают решение о переходе на ипотечное кредитование.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 18:10
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