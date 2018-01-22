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Садальский: Казино сделало себе рекламу, позволив Алле Пугачёвой выиграть $1,6 миллиона
Станислав Садальский рассказал на странице в Instagram о приёме так называемой скрытой рекламы, которым воспользовалось некогда популярное в столице казино «Кристалл». Руководство игорного заведения «позволило» Алле Пугачёвой выиграть крупную сумму в размере $1,6 миллиона, о чём впоследствии написали многие СМИ, добавив казино популярности.

Садальский: Казино сделало себе рекламу, позволив Алле Пугачёвой выиграть $1,6 миллиона

По словам Станислава Садальского, Алла Пугачёва играла в «Кристалле» с полуночи до утра, уйдя оттуда с существенным выигрышем. Достичь подобных результатов ранее не удавалось никому, потому актёр решил прояснить ситуацию. Придя в покерную и заказав коньяк, он стал выяснять у разговорчивого персонала казино правду. Один из официантов проговорился, что известной певице предложили выиграть, так как ранее она якобы задолжала заведению $1,6 миллиона, а отдать не сумела.

Садальский: Казино сделало себе рекламу, позволив Алле Пугачёвой выиграть $1,6 миллиона

«Таким образом «Кристалл» сделал себе колоссальную рекламу, ведь все СМИ раструбили об этом! Это и есть скрытая реклама. Если бы казино просто за такую рекламу платило, обошлось бы гораздо дороже», – подытожил Станислав Садальский.

Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о весёлом времяпровождении Аллы Пугачёвой на девичнике.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 03:00
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