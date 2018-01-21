В Казахстане горящий автобус с пассажирами попал на видео
В Павлодаре (Казахстан) автобус с пассажирами, внезапно загоревшийся во время движения, попал на видео. Сведения появились в СМИ.
Сообщается, очевидцы помогли 10 гражданам, находящимся в автобусе, покинуть салон. Возгорание, начавшееся в моторном отсеке, охватило площадь в шесть квадратных метров. Сведения о пострадавших и погибших не поступали. Причины, едва не приведшие к очередной масштабной трагедии, выясняются.
Ранее в Казахстане внутри автобуса заживо сгорели 52 человека.
Сообщается, очевидцы помогли 10 гражданам, находящимся в автобусе, покинуть салон. Возгорание, начавшееся в моторном отсеке, охватило площадь в шесть квадратных метров. Сведения о пострадавших и погибших не поступали. Причины, едва не приведшие к очередной масштабной трагедии, выясняются.
Ранее в Казахстане внутри автобуса заживо сгорели 52 человека.
Автор: Джанабилова Татьяна П