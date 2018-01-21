Наталья Водянова выпустила криптовалюту LoveCoins
Наталья Водянова выпустила приложение под названием Elbi, при помощи которого была создана возможность перечисления средств в благотворительные организации. Для этого используется обмен на специальную криптовалюту под названием LoveCoins. Как отмечают представители компании, собственники этого инструмента получат возможность купить вещи от ряда известных брендов, включая Dior, Givenchy, Christian Louboutin, Fendi.
Пользователи приложения вдобавок, смогут получить возможность посостязаться за эксклюзивные вещи от марок Messika и Louis Vuitton. В соответствии с условиям соревнования, победитель будет определен по итогу 24-часового марафона в рамках генерации LoveCoins.
На сегодня приложение стало доступно исключительно для смартфонов под управлением ОС Android. Оно работает эксклюзивно на территории Канады, Индии, а также РФ. Как отмечают представители компании Elbi, приложение использует процедуру согласования у специалистов AppStore. Оно будет доступно для устройств под управлением iOS в самое ближайшее время.
Пользователи приложения вдобавок, смогут получить возможность посостязаться за эксклюзивные вещи от марок Messika и Louis Vuitton. В соответствии с условиям соревнования, победитель будет определен по итогу 24-часового марафона в рамках генерации LoveCoins.
На сегодня приложение стало доступно исключительно для смартфонов под управлением ОС Android. Оно работает эксклюзивно на территории Канады, Индии, а также РФ. Как отмечают представители компании Elbi, приложение использует процедуру согласования у специалистов AppStore. Оно будет доступно для устройств под управлением iOS в самое ближайшее время.
Автор: Валерий Антонов