Очевидцы: В Москве рухнувшая глыба льда повредила 4 автомобиля на Бауманской
В Москве рухнувшая глыба льда повредила четыре автомобиля, припаркованных на Бауманской улице. Сведения об инциденте появились в местных СМИ.
Сообщается, ледяная глыба помимо автомобилей повредила мотоцикл. Марки пострадавших транспортных средств и сумма ущерба, пока неизвестна. Сведения о травмированных гражданах не поступали. На месте происшествия работают экстренные службы, детали инцидента уточняются.
Ранее в столице глыба льда чуть не убила младенца.
Сообщается, ледяная глыба помимо автомобилей повредила мотоцикл. Марки пострадавших транспортных средств и сумма ущерба, пока неизвестна. Сведения о травмированных гражданах не поступали. На месте происшествия работают экстренные службы, детали инцидента уточняются.
Ранее в столице глыба льда чуть не убила младенца.
Автор: Джанабилова Татьяна П