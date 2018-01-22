В Сети появилась фотография Полины Гагариной без косметики
Полина Гагарина поделилась в Instagram со своими подписчиками планами по смене привычного образа и выложила фотографию, где она запечатлена без косметики. Пользователи отметили, что естественный образ очень к лицу их любимице, и посоветовали не делать ничего, что может его испортить.
На страничке Instagram Полина Гагарина интересуется у подписчиков, сколько вещей нужно взять для отпуска с восьмимесячным малышом. Видимо, певица собралась в отпуск вместе со своими детьми. На фотографии молодая мама предстала перед фанатами без косметики и рассказала, что пока она "беленькая", но планирует хорошенько загореть и воспользоваться для этого различными маслами.
Однако подписчики отметили, что бледность очень к лицу Полине Гагариной, и посоветовали ей не злоупотреблять с пребыванием на солнце. Также фолловеры отметили вред косметики для кожи и выразили свое восхищение естественным образом артистки.
На страничке Instagram Полина Гагарина интересуется у подписчиков, сколько вещей нужно взять для отпуска с восьмимесячным малышом. Видимо, певица собралась в отпуск вместе со своими детьми. На фотографии молодая мама предстала перед фанатами без косметики и рассказала, что пока она "беленькая", но планирует хорошенько загореть и воспользоваться для этого различными маслами.
Однако подписчики отметили, что бледность очень к лицу Полине Гагариной, и посоветовали ей не злоупотреблять с пребыванием на солнце. Также фолловеры отметили вред косметики для кожи и выразили свое восхищение естественным образом артистки.
Автор: Артемов Сергей