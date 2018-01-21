Эксперт: Криптоиндустрия начала взрослеть при ожидаемом разделении на сегменты
Эксперты заявляют, что падение криптовалюты на биржах не будет сопровождаться ожидаемым крахом, речь идет о разделении на сегменты достаточно узкого рынка. Об этом сообщил Александр Виноградов, экономический обозреватель издания «Бизнес online».
Сообщается, что на завершившейся неделе биткоин резко упал в стоимости, нарушив относительное спокойствие на мировом финансовом рынке. Отскок ведущей криптовалюты ещё возможен, полагает Александр Виноградов. Процесс падения активности по сделкам с биткоином, по мнению специалиста, может занять весьма продолжительное время. Феномен виртуальных валют эксперт связывает с «тюльпановой лихорадкой», наблюдавшейся в Голландии в XVII веке.
Началу падения биткоина предшествовало открытие торгов фьючерсными контрактами на бирже CBOE Global Markets в Чикаго. Вторым фактором Виноградов называет сокращения числа интернет-магазинов, принимающих к оплате криптовалюту, включая Steam. Третьей причиной указывается сошедший на нет бум ICO, представляющий собой «первичное размещение монет».
Сообщается, что на завершившейся неделе биткоин резко упал в стоимости, нарушив относительное спокойствие на мировом финансовом рынке. Отскок ведущей криптовалюты ещё возможен, полагает Александр Виноградов. Процесс падения активности по сделкам с биткоином, по мнению специалиста, может занять весьма продолжительное время. Феномен виртуальных валют эксперт связывает с «тюльпановой лихорадкой», наблюдавшейся в Голландии в XVII веке.
Началу падения биткоина предшествовало открытие торгов фьючерсными контрактами на бирже CBOE Global Markets в Чикаго. Вторым фактором Виноградов называет сокращения числа интернет-магазинов, принимающих к оплате криптовалюту, включая Steam. Третьей причиной указывается сошедший на нет бум ICO, представляющий собой «первичное размещение монет».
Автор: Семен Зайцев